Maltempo | morta una 16enne al campo scout e due 19enni in auto a Varese Il cordoglio di Meloni | «Situazione difficile | tutti al lavoro»

(Di martedì 25 luglio 2023) Ci sono anche tre giovani vittime tra le drammatiche conseguenze della serie di nubifragi che ha colpito nelle ultime ore la Lombardia. A Cedegolo, in provincia di Brescia, una ragazza di 16 anni è stata colpitalmente da un albero mentre si trovava ad un: la ragazza, originaria di Como, stava dormendo nella sua tenda quando è stata travolta. Altri due gruppi disono stati soccorsi nella notte e portati al sicuro dopo essere stati sorpresi da una tempesta sull’Altopiano di Folgaria, in provincia di Trento. Nella tarda serata di ieri, poi, un ragazzo e una ragazza di 19 anni – Christian Pallaro e Chiara Celato – sono morti sulla tangenziale di, dopo che l’sulla quale viaggiavano si è scontrata con un furgone. Il 19enne alla guida del veicolo ne ...

E' la seconda vittima del maltempo in meno di 24 ore. Ieri una donna è stata travolta da un albero caduto a Lissone, in Brianza a causa di una fortissima perturbazione che ha colpito tutta la zona. Altra vittima del maltempo in Lombardia In tarda nottata un temporale estremamente intenso ha colpito la zona. Si tratta di una scout 16enne travolta da un albero mentre si trovava nella sua tenda in un campo scout.

Una ragazza di 16 anni è morta dopo essere stata colpita da un albero in un campo scout a Codegolo, in Val Camonica, provincia di Brescia. L'albero è caduto a causa del forte maltempo. Il ragazzo di 19 anni ha perso il controllo dell'auto - probabilmente a causa delle condizioni dell'asfalto reso viscido dal maltempo che si è abbattuto sulla zona.