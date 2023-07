Maltempo | Meloni | ‘situazione difficile | totale vicinanza a famiglie vittime’**

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 25 luglio 2023) Roma, 25 lug (Adnkronos) – “Con forte dispiacere ho appreso la tragica notizia di due incidenti dovuti al maltempo, nei quali hanno perso la vita una ragazza di 16 anni in un campo scout in provincia di Brescia e una donna a Lissone, entrambe travolte da un albero. Il mio più sincero abbraccio eda parte del Governo allee ai loro cari”. Lo scrive su Twitter Giorgia. “Sappiamo di una situazione di maltempoe sono in costante contatto con il Ministro Musumeci. Ringrazio la Protezione Civile, mobilitata fin da subito, e i Vigili del Fuoco per l’importante lavoro che stanno svolgendo”, aggiunge la premier. L'articolo CalcioWeb.