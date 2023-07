Maltempo Meloni | Situazione delicata per imprevedibilità

(Di martedì 25 luglio 2023) “Sono stata al telefono con il ministro Musumeci, sapevamo che sarebbe stata la giornata più impegnativa a nord e sud. Abbiamo un combinato disposto con nubifragi al nord e voglio portare la mia solidarietà alla famiglia della ragazza morta a Bergamo. Poi gli incendi al sud con il vento che rende difficile l’utilizzo dei canadair. Eravamo in allerta.” “La Protezione Civile è ancora in allerta, nessuno dei vigili del fuoco è andato in vacanza. Unain una condizione climatica imprevedibile. La messa in sicurezza del territorio è una priorità. Quando c’è stata l’alluvione in Emilia Romagna ero partita per il G7 nominando un commissario alla siccità e poi mi sono ritrovata a nominare uno per il”. Così la premier Giorgia(nella foto) ai microfoni di Rtl. (Uct/ Dire)

, lasubito in campo: "Il territorio va messo in sicurezza"'Una delle giornate più difficili per l'Italia'. Con il Paese stretto tra l'emergenzaal nord e gli incendi al sud , il Ministro per la Protezione civile e le Politiche del ...Giorgia...... ha affermato la presidente del Consiglio, Giorgia, nel corso di un intervento a Rtl. A ... Ilha portato anche alla chiusura del Castello Sforesco a causa della cadute di tegole dalle ...

Maltempo, morta una 16enne al campo scout e due 19enni in auto a Varese. Il cordoglio di Meloni: «Situazione difficile ... Open

Buongiorno. Oggi parliamo del caos in Spagna dopo un voto che non ha fornito indicazioni certe, se non il brusco ridimensionamento dell’estrema destra di Vox. Dei droni ucraini che colpiscono palazzi ...È Chiara Rossetti la ragazza di 16 anni morta questa notte mentre dormiva in una tenda insieme ad altre otto giovani della sua squadriglia scout nel campo allestito a Corteno Golgi, ...