Maltempo | Meloni | «Situazione delicata | nessun pompiere è andato in vacanza»

Leggi su open.online

(Di martedì 25 luglio 2023) «Sapevamo che oggi sarebbe stata la giornata più impegnativa. Abbiamo unain cui si somma a temperature molto alte il vento e questo rende impossibile l’uso dei Canadair». La presidente del Consiglio Giorgiaè intervenuta oggi a “Non Stop News” su Rtl 102 e 5. La premier ha fatto il punto sul: «È unacomplessa ma la Protezione civile è mobilitata,o dei vigili del fuoco èin, e lo dico per ringraziare queste persone. Seguiamo minuto per minuto lache è». La premier ha detto di essere in contatto con il ministro Musumeci, ha espresso solidarietà ai territori colpiti e ha detto che una delle priorità del governo è mettere in sicurezza il territorio. Poi ha ...