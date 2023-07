Maltempo | Lombardia chiede stato d' emergenza | danni oltre 100 milioni

Una prima stima la fa l'assessore Romano La Russa: "Al momento, con una stima davvero provvisoria e certamente destinata a crescere, i danni causati dalinnegli ultimi giorni ...... a loro volta, hanno generato i tre fenomeni violenti che hanno provocato seri danni, soprattutto ined Emilia Romagna. Leggi AncheItalia, grandine a Milano. Due morti in ...Allerte in altre regioni Oggi allertaarancione ine Veneto; gialla in Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Toscana e Trentino Alto Adige. Prosegue, invece, ...

Maltempo in Lombardia, temporale a Milano: le news in diretta - la Repubblica La Repubblica

Il governatore della Regione, Attilio Fontana, ha formalizzato al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ai ministri competenti e al capo dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, la r ...Non c’è tregua per le campagne lariane, piegate sotto i colpi delle continue ondate di maltempo. Lo rimarca Coldiretti Como lecco nel commentare gli ultimi episodi tra nubifragi, grandinate e vento fo ...