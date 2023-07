Maltempo killer in Italia | 4 morti e un ferito grave Chiara aveva solo 16 anni | soccorsi inutili anche per i fidanzatini Chiara e Christian | 19 anni

(Di martedì 25 luglio 2023) Alle quattro del mattino di martedì 25 luglio un temporale accompagnato da raffiche di vento e grandine si è infatti abbattuto su Milano scoperchiando diversi tetti e provocando la caduta di alcuni alberi. La fortissima pioggia ha causatoallagamenti in diverse abitazioni, con l’acqua che colava dai muri e dal soffitto, entrando da porte e finestre blindate, nonostante sia durata appena venti minuti. Una donna, Salma, 58, ha perso la vita a Lissone (Monza e Brianza) dopo essere stata schiacciata da un albero. “Situazione molto pesante in tutta la città Metropolitana di Milano, interventi senza sosta ormai da qualche giorno che con la tempesta di questa notte è diventata tragica”, hanno spiegato i vigili del fuoco di Milano che stanno lavorando ininterrottamente da giorni. Oltre 200 le richieste di interventi dalle 4 del ...

dayitalianews Maltempo killer, albero schiaccia una 16enne in un campo scout DayItaliaNews

BRESCIA - Maltempo killer a Brescia, dove una ragazza di 16 anni è morta dopo essere stata colpita da un albero in un campo scout a Codegolo, in Val Camonica, provincia ...Maltempo killer a Brescia, dove una ragazza di 16 anni è morta dopo essere stata colpita da un albero in un campo scout a Corteno Golgi, in ...