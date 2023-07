Maltempo | ingenti danni per l’azienda tessile Gabel di Rovellasca

Leggi su forzearmatenews

(Di martedì 25 luglio 2023) (Adnkronos) – Pesanti le conseguenze del violentissimo nubifragio che si è abbattuto stanotte sulla Lombardia anche per alcune aziende e stabilimenti produttivi, in particolare nella frazione di Manera tra Lomazzo e(Como). Danneggiato fortemente l’intero stabilimento produttivo diGroup, nota industria manifatturiera: la maxi grandinata, con chicchi grandi come un’arancia, ha rotto tutti i lucernari arrecando gravia tutto l’avanguardistico quartier generale, progettato nella metà degli anni ’70 dall’architetto Vittorio Gregotti, dai reparti della linea produttiva, alla stamperia, dagli estesi magazzini, agli uffici fino alle parti di collegamento aziendali. Le violente raffiche di vento e l’ingente quantità d’acqua, insediatasi nella fabbrica, hanno dato il colpo di grazia: tutte le ...