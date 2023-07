Maltempo fa strage di alberi | nel veronese giù enorme platano

I nubifragi della scorsa notte con fortissimo vento e grandine hanno causato anche unadi alberi in Veneto, con centinaia di piante abbatute dal vento. In alcuni casi proprio il crollo di rami e tronchi sulle strade ha avuto anche gravi conseguenze: come nel caso di Zimella (......la data per la riapertura dell'aeroporto Ultimo Aggiornamento 25/07/23 Fotogallery - La...fiamme lambiscono l'aeroporto Falcone - Borsellino Ultimo Aggiornamento 25/07/23 Fotogallery -, ......la data per la riapertura dell'aeroporto Ultimo Aggiornamento 25/07/23 Fotogallery - La...fiamme lambiscono l'aeroporto Falcone - Borsellino Ultimo Aggiornamento 25/07/23 Fotogallery -, ...

Maltempo a Milano, strage di alberi: i danni nella zona ovest della città IL GIORNO

I nubifragi della scorsa notte con fortissimo vento e grandine hanno causato anche una strage di alberi in Veneto, con centinaia di piante abbatute dal vento. (ANSA) ...Danni a Faenza e Ravenna, con un ferito. A Imola si è scoperchiato il PalaGenius. Grossi chicchi caduti a nella zona di Bagnolo. Nel pomeriggio atteso un nuovo peggioramento ...