Maltempo e incendi | Conte | “Al governo chiediamo concretezza e interventi immediati”

(Di martedì 25 luglio 2023) ROMA – “Seguo con grande attenzione gli eventi drammatici che vedono il Nord piegato da uragani e tempeste e il Sud devastato dagli. Esprimo vicinanza alle famiglie delle vittime e un ringraziamento sentito ai Vigili del Fuoco e Protezione Civile che in queste ore stanno compiendo il massimo sforzo. Al: il Movimento 5 Stelle c’è. Però è giunta l’ora di mettere il contrasto ai cambiamenti climatici in cima all’agenda politica del Paese. Chi continua a negare la gravità di queste situazioni è fuori dalla storia”. Così su Twitter il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe. L'articolo L'Opinionista.

...per affrontare ilche sta colpendo il Nord nel Paese " Lombardia che ha fatto già richiesta del riconoscimento dello stato di emergenza di rilievo nazionale per la Regione " e gli...Mentre il Nord Italia è alle prese con i danni causati dal, il Sud è nella morsa degli. Numerosi i roghi che stanno interessando diverse zone di Sicilia, Calabria e Puglia. Quattro ...Emergenza clima,in Italia: le news in diretta Focus: Lombardia - Emilia - Romagna - Sicilia Cosa sta succedendo La spiegazione degli eventi estremi Morta una scout 16enne a ...

Maltempo e incendi, Italia verso lo stato d'emergenza. 5 morti tra la tempesta al Nord e i roghi al Sud - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

“Il tornado su Milano è il sintomo della crisi climatica che ci sta colpendo, non ci sono più scuse per dire che non è una minaccia reale”: si esprime senza esitazioni Sara, attivista di Extinction ...ROMA - "Seguo con grande attenzione gli eventi drammatici che vedono il Nord piegato da uragani e tempeste e il Sud devastato dagli incendi. Esprimo ...