Maltempo e grandine oggi in Veneto | un ferito grave | stop ai treni

(Di martedì 25 luglio 2023) Ancora temporali e grandinate in. "Ho numerose testimonianze di pezzi di ghiaccio grandi come mele, pesanti oltre 150g, con una potenza distruttiva estrema", dice il presidente della Regione, Luca Zaia, commentando i violenti episodi diregistrati in ampie zone del...

Sono decine i video postati dagli abitanti delle zone travolte dal maltempo in Lombardia. Violenti temporali, grandine e venti fortissimi hanno provocato danni in tutta la zona. A Monza le strade allagate si sono trasformate in fiumi creando non pochi disagi. Un nuovo violento temporale si è abbattuto sul capoluogo lombardo, a partire dalle 4 di oggi, 25 luglio con forte vento e grandine. Centinaia le segnalazioni di disagi ricevute dai Vigili del Fuoco, tra allagamenti e tetti scoperchiati. Molti gli alberi sradicati da terra in giro per la città, con conseguenti danni.

La grandine ha interessato le coltivazioni di piante da frutto ... Da Vicenza fino a Treviso passando per Padova città ancora nel morsa del maltempo. Le prime avvisaglie già nel pomeriggio che si sono ...Il Nuovo Terraglio, tutti i giorni news di attualità, cultura, arte, cronaca, politica, economia, sport e ultime notizie dal mondo.