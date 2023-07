Maltempo e caldo record | oggi ancora temporali al Nord e temperature record al Sud | poi cambia tutto | ecco le previsioni

...ilestremo si farà sentire specie con picchi di 46°C in Sicilia e 43 - 44 in Puglia. E per 16 città del Centro Sud è ancora in vigore il bollino rosso per le alte temperature. Disastro...Ilal Nord è cominciato da già da un paio di giorni , mentre al Sud continua l'ondata eccezionale di, alberi caduti a Milano: travolti cavi del filobus "Dieci minuti di ......torrido e afoso che sta mandando in tilt molte città, come Catania, da giorni senza luce e senz'acqua . E purtroppo un'altra vittima si è registrata al Nord Italia, sempre a causa del, ...

Maltempo e caldo record, oggi ancora temporali al Nord e temperature record al Sud: poi cambia tutto, ecco le ilmessaggero.it

Il fortissimo temporale della notte ha causato danni anche al Parco dell'idroscalo, gestito dalla Città metropolitana di Milano. (ANSA) ...Un paese spezzato, tra gli incendi che stanno colpendo il Sud e il maltempo che sta flagellando il Nord. Le previsioni del tempo secondo gli esperti in vista delle vacanze estive L’ Italia è praticame ...