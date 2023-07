Maltempo | Corrado Pd | ' cordoglio per vittime | subito interventi'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 25 luglio 2023) Roma, 25 lug. (Adnkronos) - "Sono ore difficilissime per il nostro Paese, spaccato in due da eventi climatici estremi che hanno causato due, una ragazza di 16 anni in provincia di Brescia e una donna a Lissone, che si aggiungono purtroppo a quelle dei giorni scorsi. Esprimiamo il nostro profondoe ringraziamo quanti si stanno adoperando senza sosta per portare soccorso, con sindaci, protezione civile e forze dell'ordine in prima linea ovunque". Lo scrive in una nota Annalisa, responsabile Conversione ecologica, clima, green economy e agenda 2030 nella segreteria del Pd. "Questa è purtroppo la tragica rappresentazione di quello che intendiamo quando diciamo che siamo un hot spot della crisi climatica e stiamo pagando carissimo qualcosa che abbiamo sempre voluto negare e che qualcuno tenta ancora di negare. E' ...