Maltempo | Buonguerrieri Fdi | ' Pd da 50 anni guida E Romagna e non l' ha messa in sicurezza'

(Di martedì 25 luglio 2023) Roma, 25 lug. (Adnkronos) - "Sapere che le sinistre non voteranno a favore della fiducia e neppure di questo provvedimento in fin dei conti ci rincuora perché significa che stiamo andando ancora una volta nella direzione giusta e perché conferma, se mai ce ne fosse stato bisogno, che non c'è alcuna complicità tra chi ha contribuito a creare il problema, le sinistre, e chi il problema lo sta risolvendo, il governo Meloni". Lo ha detto in aula alla Camera, durante le dichiarazioni di voto sulla fiducia al decreto Alluvioni, Alice, deputata di Fratelli d'Italia. "Il governo dell'Emilia, in 50, non ha saputo mettere inun territorio fragile e vulnerabile – ha spiegato – come lae i fiumi esondati a maggio 2023 sono gli stessi esondati a maggio 2019. Denunce e ...

Maltempo: Buonguerrieri (Fdi), 'Pd da 50 anni guida E...

