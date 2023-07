Maltempo | Bazoli Pd | ' Musumeci riferisca | politica faccia conti con cambiamento climatico'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 25 luglio 2023) Roma, 25 lug. (Adnkronos) - "Eventi così distruttivi, dalla Lombardia alla Sicilia, non si sono mai registrati. Fenomeni allarmanti e drammatici con i quali ladeve fare ie interrogarsi. Per questo è necessario che il ministrosvolga al più presto un'informativa in Parlamento e sia quella l'occasione per parlare di una strategia su come gestire ilche nessuno può più negare". Lo ha chiesto in aula il senatore Alfredo, capogruppo Pd in commissione Giustizia.