Maltempo | Battistoni Fi | ' soddisfatti | da centrodestra prova di buon governo'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 25 luglio 2023) Roma, 25 lug. (Adnkronos) - "Come Forza Italia e come maggioranza disiamo assolutamentedel lavoro svolto fino a ora. Nel giro di pochi mesi, l'esecutivo è prontamente intervenuto con ben tre decreti legge per venire immediatamente incontro prima alle esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi metereologici di Ischia, poi a una drammatica condizione di siccità presente in una larga parte del Paese e infine a fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali che hanno flagellato Emilia-Romagna, Marche e Toscana, dando pienadimostrando la capacità risolvere le emergenze con una programmazione verso il futuro". Così Francesco, deputato di Forza Italia e coordinatore regionale azzurro delle Marche, intervenendo in aula a ...