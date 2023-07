Maltempo | ' Apocalisse' su Milano Scout uccisa da un albero caduto VIDEO

Leggi su agi

(Di martedì 25 luglio 2023) AGI - Nuova vittima del, nel Bresciano. I vigili del fuoco hanno evacuato un campoin Val Dorizzo e uno a Cedegolo dove una ragazza di 16 anni è statada un. Un violento nubifragio si è abbattuto su. "L'", "la fine del mondo", "mai vista una cosa del genere" scrivono terrorizzati alcuni cittadini su twitter segnalando che la corrente elettrica è saltata in diversi punti della città. Case allagate, alberi sradicati, allarmi che suonano. È una notte da incubo per, svegliata di soprassalto dai fischi del vento preludio a pioggia e grandine cadute in quantità molto abbondante nel giro di pochi minuti. La nuova perturbazione era annunciata dal meteo ma la violenza con cui si è abbattuta su ...