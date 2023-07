Maltempo | allerta al Nord | una vittima nel Bresciano Caldo record al Sud LIVE

Leggi su tg24.sky

(Di martedì 25 luglio 2023) Italia divisa in due: pioggia e forte vento al, afa al Sud. Nuovo violento temporale nella notte su Milano e la Brianza: tetti scoperchiati e alberi caduti. Un treno è stato fatto evacuare a Monza. Una 16enne è morta colpita da un albero. Ieri una 58enne ha perso la vita schiacciata da un tronco. Diversi feriti in Veneto per la grandine. Oggiarancione in Lombardia e Veneto; gialla in altre 6 regioni. Bollino rosso in 16 città del Centro e del Sud. Incendi a Palermo