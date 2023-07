Maltempo a Milano | nubifragio nella notte Danni e allagamenti FOTO

Leggi su tg24.sky

(Di martedì 25 luglio 2023) Un nuovo violento temporale si è abbattuto sul capoluogo lombardo, a partire dalle 4 di oggi, 25 luglio con forte vento e grandine. Centinaia le segnalazioni di disagi ricevute dai Vigili del Fuoco, trae tetti scoperchiati. Molti gli alberi sradicati da terra in giro per la città, con conseguenti complicazioni per la circolazione di tram e filobus. Sala: "Il cambiamento climatico sta modificando la nostra vita"