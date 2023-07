Maltempo a Milano e in Lombardia | morta 16enne per un albero caduto in un campo scout

(Di martedì 25 luglio 2023)e in: le ultime notizie di oggi in direttaULTIME NOTIZIE – Un temporale violentissimo ha colpito la scorsa nottee gran parte della. In tutta la regione si segnalano danni causati dalla grandine e dalla caduta di alberi. “Diversi punti della città e alcuni depositi sono senza corrente, mentre alberi caduti e detriti sulle strade bloccano i normali percorsi delle linee”, ha dichiarato l’Azienda trasporti milanesi, spiegando che il nubifragio ha causato “gravi danni anche alla nostra rete elettrica”. Ore 10.20 – Meloni, solidarietà alla famiglia della ragazza– “Voglio portare la totale solidarietà alla famiglia della ragazza”per il crollo di un ...

, 16enne uccisa da un albero al campo scout in Val Camonica Tragedia per ilnell' Alta Valle Camonica , nel Bresciano: una ragazza di 16 anni che partecipava a un campo scout e' morta dopo che un albero e' caduto sulla tenda in cui stava dormendo, a causa di un forte ..."Erano le 4.15 circa, è arrivata una tromba d'aria. Quello è il mio terrazzo e mi sono affacciato dalla finestra, ho visto volare pezzi da tutte le parti. Una roba indescrivibile. Vedi infatti, il ..., alberi caduti a: travolti cavi del filobus "Dieci minuti di terrore in balia di vento di una forza indescrivibile, grandine probabilmente grande come palle da tennis. Io vivo da sola ...

Maltempo a Milano e in Lombardia: le ultime notizie di oggi in diretta MALTEMPO LOMBARDIA ULTIME NOTIZIE – Un temporale violentissimo ha colpito la scorsa notte Milano e gran parte della Lombardia. In ...