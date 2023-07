Maltempo | a Milano danni e disagi Chiesto stato d' emergenza per la Lombardia LIVE

(Di martedì 25 luglio 2023) Il presidente Fontana ha formalizzato a Giorgia Meloni, ai ministri competenti e al capo dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, la richiesta del riconoscimento dellodidi rilievo nazionale per la. Violento temporale nella notte sue la Brianza: tetti scoperchiati e alberi caduti. Una 16enne è morta colpita da un albero. Diversi feriti in Veneto per la grandine. Roma: crolla albero su Lungotevere, ferite due persone

Chiuso il Castello Sforzesco Il Castello Sforzesco diè stato chiuso al pubblico "a causa ...resterà chiuso al pubblico per motivi di sicurezza a causa di danni causati dal forte". ...Violento temporale nella notte sue la Brianza: tetti scoperchiati e alberi caduti. Una 16enne è morta colpita da un albero. Ieri una 58enne ha perso la vita schiacciata da un tronco. Diversi ..., le prime stime di Confcommercio: danni per 2 mln E' di circa 2 milioni di euro secondo una ...esercizi commerciali dopo il nubifragio che ha colpito la città secondo la Confcommercio di

La Protezione Civile di Regione Lombardia ha diramato un’allerta gialla per temporali e vento forte in diverse zone della Regione: le ...Non c’è tregua per le campagne lariane, piegate sotto i colpi delle continue ondate di maltempo. Lo rimarca Coldiretti Como lecco nel commentare gli ultimi episodi tra nubifragi, grandinate e vento fo ...