Maltempo | a Brescia muore giovane scout mentre dormiva in tenda

(Di martedì 25 luglio 2023), anella sua: colpita dal crollo di un albero La tragedia è avvenuta a Corteno Golgi, in Val Camonica. Chiara R., 16 anni è morta dopo essere stata colpita da un albero in un campo. Lastava dormendo nella suaa Palù, a 1400 metri di altitudine, quando è stata colpita dall’albero caduto improvvisamente. Secondo la ricostruzione della dinamica, intorno alle 5 di stamattina si è verificato un improvviso temporale, in seguito al quale un albero è franato su una delle tende in cuino i 70 ragazzi del campo. Alle prime luci dell’alba, la Protezione Civile e i Vigili del Fuoco hanno ...

