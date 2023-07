Maltempo a Brescia | 16enne uccisa da albero caduto in campo scout

... in Val Camonica, in provincia di, e invece in quella vallata ha trovato la morte una ... all'alba, da un albero caduto per il forteche, nelle ultime ore, ha provocato ingenti danni in ...C'è una nuova vittima di questa ondata diche attanaglia in Nord Italia. E' successo in provincia di, a Cedegolo. Un albero è caduto e ha colpito una ragazza di 16 anni. Secondo le prime informazioni che emergono era in un ...Una ragazza di 16 anni è morta dopo essere stata colpita da un albero caduto in un campo scout a Codegolo, in Val Camonica, provincia di. L'albero è caduto a causa del forteche nelle ore scorse si è abbattuto sulla Lombardia, provocando ingenti danni. Sempre nel Bresciano, in Val Dorizzo, un altro campo scout è stato ...

Maltempo a Brescia, morta una ragazza di 16 anni colpita da un albero in un campo scout a Cedegolo Corriere della Sera

La notte scorsa il maltempo ha sferzato il Veneto in modo severo ... Le linee ferroviarie sono ora interrotte lungo la tratta fra Brescia e Padova: la mole di persone da trasportare è elevatissima, ...In Veneto il maltempo ha colpito in particolare il Trevigiano e il Veronese. Qui si registra anche un ferito grave. Si tratta di un ragazzo di 16 anni colpito da un ramo a Zimella, è ricoverato in ...