Malattie neuromuscolari | nasce il Centro clinico Nemo di Bologna

(Di martedì 25 luglio 2023) Roma, 24 lug. (Adnkronos Salute) - A partire dal mese di settembre, l'Ospedale Bellaria disi riorganizzerà per ospitare, all'Irccs Istituto Scienze neurologiche, un nuovo reparto: undedicato alle patologieche prenderà il nome di. Si tratta del primoitaliano completamente pubblico fondato sull'esperienza dei Centri clinici(Neurmuscular omnicentre) gestiti dalla Fondazione Serena onlus, che prevede la presa in carico multidisciplinare dei pazienti, e l'assistenza ospedaliera e domiciliare per adulti e bambini cone neurodegenerative come la sclerosi laterale amiotrofica (Sla), l'atrofia muscolare spinale ...