(Di martedì 25 luglio 2023) Al vertice di Roma messi sul piatto 7,6 milioni di euro. Il Ministero darà 2,2 milioni di euro stessa cifra per Palazzo Vecchio e Città Metropolitana. La Regione deve sborsare 1,1 milioni

Al vertice di Roma messi sul piatto 7,6 milioni di euro. Il Ministero darà 2,2 milioni di euro stessa cifra per Palazzo Vecchio e Città Metropolitana. La Regione deve sborsare 1,1 milioniE' GroupM Italy a fornire I dati del doppio eventogratuito, tornato nel 2023 alla fortunata formula doppia (con una prima a Milano, il 20, e una seconda data a Palermo il 30 giugno). ...Firenze, 25 - 7 - 2023 - Accordo salvaFiorentino, da Roma arriva la fumata bianca. "L'incontro al Collegio Romano per il piano di rilancio del Teatro delha avuto un esito positivo che permetterà al Teatro di ...

Maggio Musicale: è arrivata la ciambella di salvataggio LA NAZIONE

Nuovo record per l’edizione 2023 della manifestazione, andata in scena nel doppio appuntamento di Milano e Palermo. L’analisi di GroupM ...Al vertice di Roma messi sul piatto 7,6 milioni di euro. Il Ministero darà 2,2 milioni di euro; stessa cifra per Palazzo Vecchio e Città Metropolitana. La Regione deve sborsare 1,1 milioni ...