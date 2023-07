Madre e figlio trovati morti in casa

(Di martedì 25 luglio 2023) Sonole due persone trovate morte questa mattina in un'abitazione di via delle Belle Arti, nel quartiere Barberini a Barletta. Si tratta di una donna di 73 anni e di suo, un 53enne con problemi di salute. Il decesso risalirebbe a 4-5 giorni fa. Il 53enne, secondo le prime...

...la, priva di vita, riversa su un fianco. A lanciare l'allarme sarebbe stato il marito della donna, di ritorno a casa dopo alcuni giorni trascorsi nella casa in campagna con un altro......è stato rinvenuto il corpo della, riverso su un fianco. A dare l'allarme sarebbe stato il marito della donna, che da qualche giorno viveva in un'altra casa in campagna con un altro. Sul ...In un'altra stanza c'era suariversa su un fianco. A dare l'allarme sarebbe stato il marito della donna che da qualche giorno era in un'altra abitazione in campagna con l'altro suo. Sul ...

Puoi acconsentire all’utilizzo di tali tecnologie utilizzando il pulsante “Accetta”. Cliccando su "continua senza accettare" verranno applicate le impostazioni predefinite, non verrà fornito il ...Una «horror story» direttamente dal Nebraska, Stati Uniti. La storia risale al 2022. Nell'aprile di quell'anno, Celeste Burgess resta incinta, prende una ...