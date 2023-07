Ma voi la conoscete la storia dell’ormai ex logo di Twitter?

(Di martedì 25 luglio 2023) Sembra strano dirlo a quasi 20 anni dalla sua fondazione. Manon è sempre stato tutto becco e piume. Ovviamente, ci stiamo riferendo all’iconicoche – da diverso tempo – caratterizza il social network delle comunicazioni rapide. L’uccellino, a quanto pare, è stato mandato in pensione da Elon Musk, che ha avviato una fase importante di rebranding dell’applicazione che ha acquistato ufficialmente a ottobre 2022. Ma nel 2005 – come vi abbiamo anticipato –non è nato dal guscio di un uovo: il suo, infatti, era rappresentato da una sorta di macchia verde e melmosa. E la prima attestazione del suo nome – facciamo un po’ di filologia digitale – non era, bensì Twittr. LEGGI ANCHE > Ildel futuro: tutte le idee di Elon Musk...

Cosa fanno le Forze dell'Ordine Non c'è da biasimarsi per essere caduti nella trappola della truffa romantica, né se si tratta di, né se si tratta di una persona che. Ricordatevi che ...Ciò vi renderà ancora più interessanti agli occhi degli altri poiché capiranno che sietestessi. lanciarvi in nuove avventure, recarvi in posti che non. Le prossime quattro settimane ...Hic sunt leones , ribadivo con una certa presunzione,noni nostri posti. Può interessarti anche Valerio Callieri 20.01.2017 Centocelle è una ferita E ancora oggi, tutti noi cresciuti ...

Luca Argentero, conoscete il suo titolo di studio Molti di voi non ci crederanno Metropoli Notizie

Alessandro Di Bussolo – Città del Vaticano “Penso che ci saranno molti doni di Dio durante il nostro pellegrinaggio” perché la Giornata Mondiale della Gioventù di Lisbona “non è solo un viaggio, ma un ...