"Ma vergognati...". Ennesima polemica sulla Ferragni in vacanza in Sicilia

Il GF Vip 7 è finito di nuovo al centro dell'polemica: il reality show condotto da Alfonso Signorini è stato fin troppo chiacchierato ... "Antonella,. Tavassi, siamo tutti con te". ..., sei un'astronauta. Non un pagliaccio". Mentre Samantha Cristoforetti festeggia l'... c'è anche chi non ha perso occasione per alimentare l'sterile polemica. A raccogliere i ...Il GF Vip 7 è finito di nuovo al centro dell'polemica: il reality show condotto da Alfonso Signorini è stato fin troppo chiacchierato ... "Antonella,. Tavassi, siamo tutti con te". ...

"Ma vergognati...". Ennesima polemica sulla Ferragni in vacanza in ... ilGiornale.it

La influencer circumnaviga le Eolie e mostra il lusso della sua vacanza. Nel frattempo la Sicilia brucia tra le fiamme ed è in crisi d'acqua ...Da oggi, lunedì 24 luglio, chi lavora, studia o è in vacanza a Milano senza avere la residenza in Lombardia dovrà pagare per accedere ai servizi della guardia medica. Il costo per una visita in ambula ...