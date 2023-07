L' utero in affitto solidale manda in crisi il Pd | strappo di Schlein

Leggi su iltempo

(Di martedì 25 luglio 2023) È stata fissato per domani l'esame in aula alla Camera dei deputati della Pdl sulla maternità surrogata «reato universale», così come stabilito dalla conferenza dei capigruppo. L'appuntamento è fissato con il circoletto rosso sull'agenda del Pd, non tanto per la legge voluta dalle destre: il no dei dem è netto. Ma per l'emendamento presentato da Riccardo Magi che introduce la Gestazione per altri «», ossia la maternità surrogata non a pagamento. Su questo la discussione resta accesa. «Dire no al reato universale di Gpa ma voler mantenere il reato nazionale mi sembra una posizione poco coerente e anche molto ipocrita», ha scritto sui suoi social Magi. Il Pd in realtà ha già deciso l'atteggiamento da tenere in aula sull'emendamento: non voto. Ma la scelta presa nell'ultima riunione del gruppo ha subito manifestato alcune crepe. Non sembra venuta meno ...