L’ultimatum dell’Atletico ai club interessati a Morata

Leggi su dailynews24

(Di martedì 25 luglio 2023) I Colchoneros sono disposti ad ascoltare le offerte, ma non lo venderanno a nessun prezzo non consono a quanto ammontano le loro richieste L’Atletico Madrid si trova di fronte a una decisione cruciale che definirà il destino dell’attaccante spagnolo Alvaro. Secondo le ultime notizie, l’agente diha un termine stabilito per presentare un’offerta L'articolo