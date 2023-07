Lukaku | situazione di stallo Attesa per la Juventus – SI

(Di martedì 25 luglio 2023) Romelue l’Inter hanno chiuso definitivamente la loro storia d’amore. Tra frizioni, trattative non digerite e rapporti logorati si è arrivati al buio totale. Alfredo Pedullà da Sportitalia delinea il caso del belga. CASO – Romeluaspetta solamente la. Gli intrecci di mercati devono essere diversi per portare a termine l’operazione. Innanzitutto dai bianconeri deve arrivare una cessione pesante, probabilmente quella di Dusan Vlahovic. Il belga si allena in disparte al Chelsea, la questione con l’Inter è definitivamente chiusa. La dirigenza non apre più a, i numerosi capricci non sono piaciuti e si andrà avanti con altri nomi. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...

... consullo sfondo. Lui, il traditore che ha messo nei guai l'Inter e anche un po' se stesso, considerando che ad oggi è costretto a sostare in unadi logorante attesa. Perché prima ......chenon arriva, succede che il Milan svolge una campagna acquisti da 10 e lode, succede che tutti i colpi 'quasi fatti' sono ancora in alto mare. P roviamo, quindi, ad analizzare la...Tuttavia, per il momento, laè in stallo come conferma 'La Repubblica'.

Inter, Lukaku farà un altro tentativo per ricucire. Sa che c'è tempo Calciomercato.com

Prima di rompere in quel modo con Romelu Lukaku, forse, si poteva tentare di dialogare in modo differente. Non è il primo e non sarà l’ultimo calciatore ad essere beccato con le mani nel sacco, sempli ...Christian Vieri contro Lukaku Vanno chiuse le porte Christian Vieri attraverso i microfoni della Gazzetta.it esprime il suo parere vicenda Romelu Lukaku.