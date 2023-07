Lucrezia Guidone ai giurati del Giffoni53 | “Studiate per poter essere liberi di esprimervi”

Leggi su anteprima24

Accoglienza delle grandi occasioni per l'attrice, "la direttrice" di Mare Fuori. Il suo percorso professionale, il teatro, il cinema, l'arrivo in una serie tv di successo. "L'avevo guardata e mi era piaciuta, penso che metta in luce tematiche sociali importanti. Quando sono entrata a far parte di Mare Fuori ne sono stata molto contenta, anche se il mio personaggio rappresenta una donna rocciosa e difficile. Da attori bisogna comprendere anche il valore dei personaggi duri. Sapevo che sarebbe stato complesso, ma mi sono messa a servizio della storia, perché sapevo che questa personalità serviva per accendere delle situazioni". Dopo il diploma all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Silvio D'Amico di Roma un periodo di formazione a New York presso il Lee Strasberg Theatre and Film Institute.