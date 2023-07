Luca Pellegrini ex Sampdoria | «Francis | persona squisita | attaccante universale»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 25 luglio 2023), ex capitano della, ha parlato alla Gazzetta dello Sport di Trevorscomparso nella giornata di lunedì 24 luglio Ieri è arrivata la notizia della scomparsa di Trevoringlese del sorprendente Nottingham che vinse due coppe dei Campioni e poi in Italia, cone Atalanta. Oggi su La Gazzetta dello Sport ne traccia un ritratto, ex capitano blucerchiato: «Prima del giocatore, veniva l’uomo: era un signore, una. Sul piano tecnico era formidabile e moderno, perché era un: centravanti, trequartista e ala secondo le situazioni. Rubava il tempo ai difensori e ...