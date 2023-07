Lozano-Napoli | è rottura | escluso da Garcia e ADL | non giocherà più senza un nuovo contratto

(Di martedì 25 luglio 2023) Il presidente delAurelio De Laurentiis è stato a Dimaro per seguire il ritiro della squadra e per risolvere alcune questioni legate ai rinnovi contrattuali di diversi calciatori: Zielinski, Di Lorenzo, Osimhen e soprattutto Hirving. L’attaccante rappresenterebbe la vera spina nel fianco del presidente, il quale vorrebbe restare un altro anno aL'articolo

...composto da Hirving, Giovanni Simeone e Mathias Olivera . Mario Rui e Stanislav Lobotka hanno svolto terapie. Per Victor Osimhen lavoro di scarico in palestra. Società Sportiva Calcio, ...Caso, le ultime Ilha pareggiato 1 - 1 (0 - 0) la seconda amichevole stagionale giocata allo Stadio Comunale di Dimaro Folgarida contro la Spal che guidata da Mimmo Di Carlo punta a ...... troppo alto per i nuovi parametri del. Sarebbe un segnale molto importante anche per il ... Nulla si è mosso invece sul fronte di Hirving, che rischia in mancanza di un accordo con il ...

Se dovessi scegliere, mi priverei di Hirving Lozano, ma mai di Zielinski". Fedele ha poi aggiunto: "Chi potrebbe acquistare il Napoli per sostituire eventualmente il Chucky Io una pazzia la farei e ...25.07 09:50 - SPETTACOLI - Tutto pronto per la decima edizione del Marateatro a Maratea: arte, musica e teatro nel segno di Napoli ...