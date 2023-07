(Di martedì 25 luglio 2023) A dispetto del nome, qui non trovate solo ostriche freschissime ma anche coquillage e portate di pesce crudo e cotto, il tutto accompagnato da una ricca proposta di vini francesi. Il posto giusto per deliziare il palato.

Lostricheria, una garanzia di freschezza e alta qualità L'Eco di Bergamo

T orniamo a parlarvi de Lostricheria di via Sant’Alessandro, il locale nato per gli amanti delle ostriche, del coquillage e del pesce crudo ma anche per chi ne è incuriosito e magari vuole assaggiarle ...