(Di martedì 25 luglio 2023) (Agenzia Vista) Roma, 25 luglio 2023 "Come abbiamo appena detto, dobbiamo tenere conto della sostenibilità dell'ambiente, della resilienza dell'agricoltura e anche della nostra capacità di mantenere i due pilastri che garantiscono la stabilità della nostra società, vale a dire la sicurezza. Noi, ovviamente, attraversiamo delle crisi. Abbiamo visto l'aumento dei costi delle merci e la volatilità di tali costi a causa dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina. Ciò ha creato una grande instabilità in tutto il mondo per molte parti diverse del settore. Vorrei evidenziare quattro punti che ritengo essenziali per garantire la resilienza dei nostri sistemi alimentari. La riduzione delle perdite dopo il raccolto, la riduzione dei rischi, l'innovazione e la tecnologia. Sul primo punto che parla della questione dello ...

...Mann ("raramente un regista straniero è riuscito a ricreare con tanta cura il clima dell'di ... La serata di pre - apertura del 29 agosto sarà dedicata a Ginae la proiezione speciale ...'Le attuali quote di ingressi e rimpatri - ha precisato- non consentono di ottenere flussi aggiuntivi per incentivare la formazione dei lavoratori in. Dobbiamo trovare una ...... ho parlato con il ministroper relazionarlo sullo stato dell'arte; mi sono poi anche ... Così il senatore e coordinatore veneto di Fratelli d', Luca De Carlo, in merito alla ...

Lollobrigida: Italia impegnata con l'economia circolare per ridurre spreco alimentare - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

"Come abbiamo appena detto, dobbiamo tenere conto della sostenibilità dell'ambiente, della resilienza dell'agricoltura e anche della nostra capacità di mantenere i due pilastri che garantiscono la sta ...Parte la campagna di comunicazione integrata che vede protagonisti i campioni del mondo della nazionale azzurra di pallavolo, guidati dal coach Ferdinando De Giorgi. Il ministro dell'Agricoltura Lollo ...