Lo studio rivela | “L’Ue non ha i soldi per le ambizioni green”

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 25 luglio 2023) L’Unione europea non dispone dei mezzi economici necessari a soddisfare le proprieclimatiche. Parola di Jean Pisani-Ferry, alto consigliere del governo francese e presidente del think tank I4CE che recentemente ha condotto un approfonditosull’impatto economico delle azioni previste dalDeal europeo. Lo scorso mese di maggio, infatti, Pisani-Ferry e Selma Mahfouz hanno pubblicato un dossier nel quale per la prima volta si valutano i costi per la Francia legati agli impegni presi in materia climatica. Secondo loin questione, i costi concreti da sostenere per raggiungere la neutralità dal carbonio ammonterebbero a 66 miliardi di euro annui da qui al 2030, pari a circa il 2% del Pil, calcolo questo effettuato sulla Francia, ma valido anche per gli altri paesi europei. Spese senz’altro ...