LIVE Tuffi grandi altezze | Mondiali 2023 in DIRETTA | riparte la gara dopo una lunga sospensione

(Di martedì 25 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA08.39 Ottimo tuffo del rumeno, che in questa circostanza entra in barani. Preda ottiene 140.40, grazie a diversi 9 ed un paio di 9.5. 08.38 Preda è al momento sulla piattaforma. Il rumeno riaprirà lacon un tuffo da coefficiente 5.2. 08.37 È decisamente diminuita l’intensità della pioggia. È stato comunicato il punteggio del colombiano Ortega, che ha totalizzato 79.80 punti con il secondo tuffo. Sembra tutto pronto per ricominciare la. 08.34 Quando ricomincerà lasarà la volta del rumeno Catalin-Preda, sestoil primo round. Il rumeno è stato il primo atleta di questaa portare un’entrata alla cieca. 08.30 È chiamato ad unain rimonta il due volte campione del mondo Gary Hunt. Il ...

... Francesca Dallapè e Tommaso Rinaldi per i, Maurizio Felugo e Leonardi Binchi per la pallanuoto. Niccolò Omini, inviato a Fukuoka, non solo curerà le intervistea caldo durante la diretta ...SEGUI ILDELLA GARA GLI ITALIANI IN GARA OGGI IL PROGRAMMA DEI: DATE E ORARI IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV MONDIALI, COME VEDERLI IN DIRETTA TV: LA PROGRAMMAZIONE GLI ITALIANI ......55 Pallanuoto femminile - Ottavi: Italia vs Nuova Zelanda - ore 11:30- Piattaforma 10m ...diversa durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...

LIVE Tuffi grandi altezze, Mondiali 2023 in DIRETTA: due azzurri in gara, ma non c'è De Rose OA Sport

Il video pubblicato su Tiktok ha totalizzato quasi 10 milioni di visualizzazioni. L'uomo di 102 anni, aiutato dal nipote, si tuffa da una barca.Mondiali di Nuoto Fukuoka 2023: la seconda settimana in diretta su Sky Sport e NOW, Giro di boa peri Campionati del Mondo di nuoto – World Aquatics Fukuoka 2023 in diretta su Sky e in streaming su NOW ...