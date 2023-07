LIVE Tuffi grandi altezze | Mondiali 2023 in DIRETTA | iniziata la gara maschile da 27 metri

(Di martedì 25 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA07.11 Abbondante il tuffo del messicano Martenez Cabral, che ottiene solamente 46.20 punti. 07.10 Fantastico tuffo dello spagnolo Gimeno, che sceglie di fare un tuffo raggruppato, eseguendolo al limite della perfezione, con 75.60 punti. 07.08 Leggermente abbondante l’entrata di Appenzeller, che totalizza 60.20 punti con il primo tuffo della sua competizione. 07.07 Buon tuffo di Garcia, che è al limite della perfezione nell’entrata in acqua, ottenendo 71.40 punti. 07.05 Ottimo tuffo dell’ucraino Prygorov, che mette a segno un doppio ritornato carpiato, con entrata in barani. Questo tuffo gli porta 67.20 punti. 07.04 Leggermente abbondante il tuffo del tedesco, che entra leggermente abbondante, ottenendo 46.20 punti. 07.02 È pronto sulla piattaforma il tedesco Halbisch. 07.00 Gli atleti sono stati presentati al ...

... Francesca Dallapè e Tommaso Rinaldi per i, Maurizio Felugo e Leonardi Binchi per la pallanuoto. Niccolò Omini, inviato a Fukuoka, non solo curerà le intervistea caldo durante la diretta ...SEGUI ILDELLA GARA GLI ITALIANI IN GARA OGGI IL PROGRAMMA DEI: DATE E ORARI IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV MONDIALI, COME VEDERLI IN DIRETTA TV: LA PROGRAMMAZIONE GLI ITALIANI ......55 Pallanuoto femminile - Ottavi: Italia vs Nuova Zelanda - ore 11:30- Piattaforma 10m ...diversa durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...

LIVE Tuffi grandi altezze, Mondiali 2023 in DIRETTA: due azzurri in gara, ma non c'è De Rose OA Sport

Mondiali di Nuoto Fukuoka 2023: la seconda settimana in diretta su Sky Sport e NOW, Giro di boa peri Campionati del Mondo di nuoto – World Aquatics Fukuoka 2023 in diretta su Sky e in streaming su NOW ...Streaming Gratis di Sassuolo-Spezia: amichevole estiva tra neroverdi e bianconeri, con info partita, formazioni e Diretta Live per seguire il match ...