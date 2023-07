LIVE Tuffi grandi altezze | Mondiali 2023 in DIRETTA | due azzurri in gara | ma non c’è De Rose

... Francesca Dallapè e Tommaso Rinaldi per i, Maurizio Felugo e Leonardi Binchi per la pallanuoto. Niccolò Omini, inviato a Fukuoka, non solo curerà le intervistea caldo durante la diretta ...SEGUI ILDELLA GARA GLI ITALIANI IN GARA OGGI IL PROGRAMMA DEI: DATE E ORARI IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV MONDIALI, COME VEDERLI IN DIRETTA TV: LA PROGRAMMAZIONE GLI ITALIANI ......55 Pallanuoto femminile - Ottavi: Italia vs Nuova Zelanda - ore 11:30- Piattaforma 10m ...diversa durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...

LIVE Tuffi, Mondiali 2023 in DIRETTA: Pellacani-Santoro per una medaglia nel sincro misto dalle 8.30 OA Sport

Mondiali di Nuoto Fukuoka 2023: la seconda settimana in diretta su Sky Sport e NOW, Giro di boa peri Campionati del Mondo di nuoto – World Aquatics Fukuoka 2023 in diretta su Sky e in streaming su NOW ...L'Italia a caccia di medaglie nell'ottava giornata dei Mondiali di nuoto di Fukuoka 2023: gli azzurri in gara.