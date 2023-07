LIVE – Scherma | Mondiali Milano 2023 | semifinali e finali spada femminile con Navarria e Santuccio DIRETTA

Leggi su sportface

(Di martedì 25 luglio 2023) Latestuale dellee delledi, valevoli per idi. Nonostante la prematura eliminazione degli azzurri della sciabola, a tenere alto il tricolore ci hanno pensato le ragazze dellache hanno conquistato l’accesso al penultimo atto del torneo iridato, garantendosi la possibilità di lottare per le medaglie. Rossella Fiamingo si è fermata ai quarti di finale e ora Albertae Marasi scontreranno in semifinale per un posto nell’ultimo atto. Sportface.it seguirà l’evento ine fornirà costanti aggiornamenti e approfondimenti in tempo reale. ...