LIVE Scherma | Mondiali 2023 in DIRETTA | semifinale Navarria-Santuccio in semifinale! Beffata Fiamingo | ora Gallo

Leggi su oasport

(Di martedì 25 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9-12-Elsissy: due stoccate in rapida successione per l’italiano, che ricuce lo svantaggio. 7-12-Elsissy: torna avanti di 5 lunghezze l’egiziano. 7-11-Elsissy: stoccata quasi all’unisono assegnata all’azzurro. 6-11-Elsissy: conduce l’attacco Michele, ma l’egiziano è bravo a rubare il tempo e a piazzare la stoccata. 6-10-Elsissy: allunga l’egiziano, che ora ha 4 punti di vantaggio. 6-9-Elsissy: nuovamente stoccata quasi contemporanea assegnata all’egiziano. Riparte l’assalto!ha bisogno di recuperare due stoccate all’egiziano Elsissy. 6-8-Elsissy: attacca l’italiano, che però non riesce ad andare a bersaglio e viene infilato dal ...