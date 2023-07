LIVE Scherma | Mondiali 2023 in DIRETTA | Samele soffre ma avanza | fuori Nuccio Tocca a Curatoli e Gallo

Leggi su oasport

(Di martedì 25 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.33 Mentre prosegue la seconda sessione di assalti, si preparano a fare il loro esordio Lucae Michele. Il primo sfiderà il tedesco Frederic Kindler, mentre il secondo se la vedrà con l’egiziano Adham Moataz. 10.30 Tutto facile nel primo assalto per Sandro Bazadze, uno dei grandissimi favoriti del torneo. Passa anche l’ungherese Andras Szatmari, testa di serie numero 5. 10.28 Ai sedicisimiaffronterà Yousef Alshamlan, dal Kuwait, che ha battuto all’ultima sta l’ucraino Vasyl Humen. 10.26 Luigiha faticato più del previsto ma è riuscito a battere lo spagnolo Inaki Bravo ed a qualificarsi per i sedicesimi di finale. Non fa lo stesso Riccardo, superato dal tunisino Fares ...