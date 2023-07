LIVE Scherma | Mondiali 2023 in DIRETTA | iniziata Fiamingo-Differt

Leggi su oasport

(Di martedì 25 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-7: assalto similare a quello precedente con l’estone che va a segno in allungo. 5-6: si riporta subito avanti l’estone, brava a parare l’attacco dell’avversaria per poi colpire in allungo. 5-5: lampo di Rossella che in pochi secondi piazza due stoccata e ristabilisce la parità. 4-5: subito propositiva l’azzurra, che dimezza lo svantaggio. 2.34 ancora da giocare. 14.12 Terminata la seconda pausa. Inizia il terzo periodo. 14.11 Il secondo periodo si conclude sul punteggio di 2-2, per un totale di 3-5 per. Partita molto equilibrata fino a questo momento. 3-5 ...