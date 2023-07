LIVE Scherma | Mondiali 2023 in DIRETTA | inizia la finale di Alberta Santuccio contro la francese Candassamy

Leggi su oasport

(Di martedì 25 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.22 Entrano le due atlete per le presentazioni. 18.20 Per la catanese quella di oggi sarà la primaindividuale della carriera in un Mondiale:ha già conquistato un argento iridato, con la squadra, nell’ultima edizione deial Cairo. 18.18 Termina così la cerimonia d’apertura, ciò significa che fra pochi minuti inizierà laper l’oro trae Marie-Florence. 18.17 Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dichiara ufficialmente aperti idi Milano. 18.13 Continua la cerimonia d’apertura con un esibizione dedicata a Leonardo da Vinci. 18.08 E’ trapelata emozione nelle parole di Marco ...