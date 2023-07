LIVE Scherma | Mondiali 2023 in DIRETTA | argento Santuccio | bronzo Navarria nella spada Gallo fuori ai quarti nella sciabola

Leggi su oasport

(Di martedì 25 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-0 Dershwitz-Bazadze: ancora un attacco vincente per lo statunitense! 3-0 Dershwitz-Bazadze: ottimo inizio per l’americano, tre stoccate di fila per lui. 18.47 Pronti Sandro Bazadze e Eli Dershwitz per la finale dellamaschile. 18.45 MEDAGLIA D’ORO PER CANDASSAMY! La transalpina vince per la prima volta in carriera un evento internazionale tra i seniores, e lo fa in un appuntamento prestigiosissimo: battuta con il punteggio di 15-11 Alberta, che comunque conclude la sua giornata con uno splendidoche va a Mara(Italia) e Yiwen Sun. 14-11 Candassamy-: non molla l’azzurra, attacco a segno in allungo. 14-10 Candassamy-: colpo doppio, ...