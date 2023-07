LIVE Scherma | Mondiali 2023 in DIRETTA | Alberta Santuccio in finale! Bronzo per Mara Navarria | in corso le semifinali della sciabola

Leggi su oasport

(Di martedì 25 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14-14 Elsissy-Bazadze: si decide tutto all’ultima stoccata, finale tesissimo! 13-14 Elsissy-Bazadze: attacco vincente del georgiano, match point per il numero uno del mondo. 13-13 Elsissy-Bazadze: seconda partenza anticipata per l’egiziano, cartellino rosso e stoccata assegnata a Bazadze. 13-12 Elsissy-Bazadze: parata e risposta per il georgiano. 13-11 Elsissy-Bazadze: è in trance agonistica il numero 12 del mondo, altre due stoccate per lui. 11-11 Elsissy-Bazadze: attacco a vuoto del georgiano, ne approfitta l’egiziano. 10-11 Elsissy-Bazadze: affonda il georgiano che si riporta avanti. 10-10 Elsissy-Bazadze: una stoccata per parte, situazione che rimane in parità. 9-9 Elsissy-Bazadze: attacco diretto dell’egiziano, assalto equilibratissimo fin qui. 8-9 Elsissy-Bazadze: parata e risposta a segno per ...