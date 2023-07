LIVE Nuoto | Mondiali 2023 in DIRETTA | SIMONA QUADARELLA D’ARGENTO NEI 1500! Grande attesa per Thomas Ceccon

(Di martedì 25 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDI13.40: Questi i protagonisti della seconda semifinale dei 50 rana: 1 SAKCI Emre TUR 15 NOV 1997 27.28 2 REITSHAMMER Bernhard AUT 17 JUN 1994 27.11 3 GOMES JUNIOR Joao BRA 21 JAN 1986 26.81 4 QIN Haiyang CHN 17 MAY 1999 26.34 5 SUN Jiajun CHN 1 AUG 2000 26.76 6 MATZERATH Lucas GER 3 MAY 2000 26.94 7 STEVENS Peter SLO 1 JUN 1995 27.20 8 HINOMOTO Yuya JPN 14 FEB 1997 27.35 13.38. Vince Martinenghi con 26?74, quarto un Cerasuolo che si è spento nel finale con 27?07 e adesso rischia grosso, secondo Fink con 26?95, Williamson 27?06 13.35: Ancora Italia! Ci sono Martinenghi e Cerasuolo al via della prima semifinale dei 50 rana uomini. Questi i protagonisti: 1 HOULIE Michael RSA 27 JUN 2000 27.31 2 CORBEAU Caspar NED 3 APR 2001 27.15 3 FINK Nic USA 3 ...

Ripartiamo da qui: terza giornata di vasca ai Mondiali di2023, Fukuoka aveva chiuso le piscine con l'inno di Mameli che ancora riecheggiava tra corsia e spogliatoi. Oggi è l'ennesimo programma ...... PaddockOre 15: F1 - gara (in differita alle 18 su TV8) Ore 17: PaddockOre 17.30: ... 5 MONDIALI tra, atletica leggera, scherma, basket e rugby: dal 14 al 30 luglio , appuntamento a ...Terza giornata ai Mondiali in vasca lunga di Fukuoka: attesa per gli azzurri, a caccia di altre medaglie. Simona Quadarella tenta l'impresa nei 1500 sl, Thomas Ceccon cerca la conferma nei suoi 100 ...

Mondiali Nuoto 2023 Fukuoka oggi 25 luglio diretta live: Quadarella d'argento nei 1500 stile. Ora Ceccon Virgilio Sport

Alle sue spalle ci sono il cinese Jiayu Xu in 52"42 e lo statunitense Ryan Murphy - bronzo olimpico a Tokyo 2020 - in 52"56; sotto i 53" anche il francese Mewen Tomac in 52"86.Oro nei 50 delfino, domani in vasca nei “suoi” 100 dorso ai Mondiali: “Mi godo le medaglie, non sono scontate e può anche non succedere più” Thomas Ceccon, baffetti e capelli lunghi. Si tuffa per la ...