LIVE Nuoto | Mondiali 2023 in DIRETTA | Miressi inizia la caccia nei 100 sl | Paltrinieri e Martinenghi per una medaglia

Buongiorno e benvenuti alla quarta giornata di gare dei Campionati del Mondo di nuoto in vasca lunga

Inoltre, per la prima volta nella storia del nuoto italiano in vasca lunga, Ceccon è stato in grado di salire per tre volte sul podio in due edizioni dei campionati mondiali : Stefano Battistelli e ...

Si stoppa in semifinale l'avventura di Alberto Razzetti nei 200 farfalla ai Mondiali 2023 di nuoto. Nella piscina del Marine Messe Hall A di Fukuoka (Giappone), l'azzurro classe 1999 è calato nella se ...Nei 1500 stile libero la romana chiude in 15'43''31 davanti all'imprendibile Ledecky. Ceccon manca il bis nei 100 dorso: secondo per 5 decimi ...