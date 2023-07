LIVE Nuoto | Mondiali 2023 in DIRETTA | Martinenghi e Cerasuolo in semifinale! Esordisce Paltrinieri

(Di martedì 25 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDI3.59: L’armena Poghosyan si impone nella seconda batteria con il tempo di 2’08?65 e va in testa alla classifica 3.54: La kirghiza Nikishkina si aggiudica la prima batteria dei 200 stile con il tempo di 2’10?81 3.51: Questi i semifinalisti dei 50 rana: Qin,, Sun, Williamson, Gomes Junior, Fink, Matzerath,, Reitshammer, Corbeau, Stevens, Aspougalis, Sakci, Houlie, Hinomoto, Bayer. 3.49: Bene Nicolòche vince l’ultima batteria con 26?64, secondo tempo assoluto, secondo posto per Joao Gomes Jr in 26?81. Due azzurri in semifinale 3.47<. Ancora Cina. Qin si conferma re della rana e migliora il record asiatico con 26?34, secondo l’australiano Williamson con ...

Regalerà qualcosa anche all'Italia, la seconda giornata dei Mondiali diin vasca Le aspettative, da Fukuoka, ci sono: faremo un tifo incredibile per Nicolò Martinenghi , che punta al podio nella finale dei 100 rana maschile e per Thomas Ceccon , chiamato alla ...A Fukuoka arriva per l'Italia il primo oro in vasca ai Mondiali di: lo conquista Thomas Ceccon, che centra uno storico primo posto nei 50 farfalla. L'azzurro vola anche in finale nei suoi 100 dorso. Splendido anche Nicolò Martinenghi, argento nei 100 rana.

Gli italiani in gara: Ceccon cerca il bis d'oro nei 100 dorso, Quadarella vuole la medaglia nei 1500. Martinenghi inizia i 50rana, Paltrinieri debutta in piscina negli 800 metri. Finale dei 200 stile ... Programma, Orari, Tv e streaming del 25 luglio ai Mondiali di nuoto di Fukuoka – I favoriti gara per gara – Il programma dei M ...