LIVE Nuoto | Mondiali 2023 in DIRETTA | Ceccon | argento che brucia Quadarella sul podio dietro Ledecky

(Di martedì 25 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDICALENDARIO E ORARI GARE DI DOMANI (MERCOLEDI’ 26 LUGLIO) 15.00. Grazie per averci seguito e buon pomeriggio, appuntamento alle 3.30 per la quarta sessione di batterie 14.58: L’appuntamento è per domani. Avremo sicuramente due azzurri in finale, Paltrinieri negli 800 stile e Martinenghi nei 50 rana, ci proverà la 4×100 stile libero mista, mentre in batteria ci saranno Panziera nei 50 dorso, Miressi e Frigo nei 100 stile, Razzetti nei 200 misti 14.57: C’è Thomassul secondo gradino deldei 100 dorso, Italia che chiude la terza giornata con 1 oro e 4 argenti, un bottino al di sopra delle aspettative della vigilia in termini numerici ma, si sarà capito, oggi si attendeva il bis d’oro di Thomas ...

Inoltre, per la prima volta nella storia delitaliano in vasca lunga, Ceccon è stato in grado di salire per tre volte sul podio in due edizioni dei campionati mondiali : Stefano Battistelli e ...Ripartiamo da qui: terza giornata di vasca ai Mondiali di2023, Fukuoka aveva chiuso le piscine con l'inno di Mameli che ancora riecheggiava tra corsia e spogliatoi. Oggi è l'ennesimo programma ...... PaddockOre 15: F1 - gara (in differita alle 18 su TV8) Ore 17: PaddockOre 17.30: ... 5 MONDIALI tra, atletica leggera, scherma, basket e rugby: dal 14 al 30 luglio , appuntamento a ...

Mondiali Nuoto 2023 25 luglio diretta live: Quadarella e Ceccon d'argento, 1500 stile e 100 dorso da medaglia Virgilio Sport

Nei 1500 stile libero la romana chiude in 15'43''31 davanti all'imprendibile Ledecky. Ceccon manca il bis nei 100 dorso: secondo per 5 decimi ...Si stoppa in semifinale l'avventura di Alberto Razzetti nei 200 farfalla ai Mondiali 2023 di nuoto. Nella piscina del Marine Messe Hall A di Fukuoka (Giappone), l'azzurro classe 1999 è calato nella se ...